Эрдоган посоветовал Макрону лечить психику

Президент Турции Тайип Эрдоган посоветовал "лечить психику" французскому коллеге Эммануэлю Макрону, предложившему идею "просвещенного ислама". Об этом пишет РИА "Новости".

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"То, что глава государства (Макрон) так относится к миллионам мусульман в своей стране — это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики", — сказал Эрдоган.

Ранее Макрон обратился к нации с большой речью о сепаратизме во Франции, заявив, что законопроект будет представлен 9 декабря.

Французские власти обратят особе внимание на обучение детей. Также президент предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая построит "просвещенный ислам". По его мнению, нужно освободить мусульманство во Франции от внешнего влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.