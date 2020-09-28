Эрдоган потребовал от Армении покинуть Нагорный Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению покинуть Нагорный Карабах, сообщает агентство "Анадолу".

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"Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для мира и стабильности в регионе", - цитирует агентство слова президента.

Эрдоган считает необходимым завершить кризис, который начался из-за "армянской оккупации Нагорного Карабаха".

По словам турецкого лидера, "Азербайджану пришлось защищаться", поскольку Минская группа ОБСЕ за несколько десятилетий не смогла решить проблему Нагорного Карабаха.

Минобороны Азербайджана утром 27 сентября заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По утверждению ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации армянской стороны.

Со своей стороны, премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, идет мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике. По данным армянской стороны, Турция на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе перебросила в Азербайджан около 4 тыс. боевиков из северных районов Сирии.