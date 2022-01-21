Эрдоган предложил себя посредником в конфликте вокруг Украины
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил себя в качестве посредника в конфликте вокруг Украины. В пятницу, 21 января, Эрдоган заявил журналистам, что готов встретиться со своим российским коллегой по должности Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним возможности урегулирования этого конфликта.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам Эрдогана, в начале февраля он посетит Украину и готов использовать этот визит для посредничества. "До этого времени может состояться телефонный разговор с господином Путиным, либо я могу посетить Москву", — заявил турецкий президент.

Ранее Эрдоган уже выдвигал себя в качестве посредника в конфликте вокруг Украины, но Кремль сдержанно реагировал на его предложения. Турция является важным союзником Киева, между странами заключены несколько контрактов по поставкам вооружения. Анкара также поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

Россия стянула к границе Украины до 100 тысяч военнослужащих. Запад подозревает Москву в намерении вторгнуться в Украину и пригрозил России беспрецедентными санкциями в случае такого вторжения. Кремль отрицает подготовку к войне и со своей стороны требует от НАТО гарантий непринятия Украины в состав Североатлантического альянса. Тот считает требование Москвы неприемлемым.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!