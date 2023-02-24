Эрдоган предложил Зеленскому прекращение огня
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Турецкий лидер заявил о готовности ко вкладу в мир, но "на основе прекращения огня", сообщает Анадолу в пятницу, 24 февраля.

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"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским", — пишет агентство со ссылкой на пресс-службу администрации турецкого президента.

Указано, что лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации в Украине на фоне годовщины полномасштабного вторжения российских войск на украинскую территорию, а также последствиям разрушительных землетрясений в Турции.

"Президент Турции заявил о готовности своей страны к усилению вклада в приближение мира и урегулированию ситуации на основе прекращения огня и диалога", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу был опубликован "мирный план" Китая. Он предусматривает в качестве основных пунктов прекращение огня и мирные переговоры Украины и России.

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