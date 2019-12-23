Эрдоган предупреждает Европу: Турция не может сдержать волну из 80 000 сирийских мигрантов

Более 80 тысяч беженцев из сирийского Идлиба направляются к турецкой границе, и Турция не может их сдержать. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на мероприятии во дворце Долмабахче в Стамбуле, пишет Euroactiv.

"Если насилие против населения Идлиба не прекратится, то это число возрастет", — предупредил Эрдоган. Он напомнил, что уже сейчас Турция приняла 3,7 миллионов беженцев с 2011 года, и это больше, чем приняли все другие страны.

Эрдоган подчеркнул, что скоро это станет "проблемой, которую почувствуют все европейские страны, в первую очередь, Греция".

23 декабря турецкая делегация отправится в Россию, чтобы обсудить положение в Идлибе.