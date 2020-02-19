Эрдоган пригрозил "в любой момент" начать военную операцию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду назвал вопросом времени начало турецкой военной операции в сирийском Идлибе.

"Операция в Идлибе может начаться в любой момент. Турция не оставит Идлиб режиму (президента Сирии Башара - ИФ) Асада и его сторонникам", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития. Его цитирует агентство "Анадолу".

"У режима (официального Дамаска - ИФ) остались считанные дни на то, чтобы прекратить свою агрессию в Идлибе и отступить к территориям, определенным в сочинском соглашении. Это - наше последнее предупреждение", - добавил он.

Турецкий лидер подчеркнул, что "Анкара полна решимости во чтобы то ни стало превратить Идлиб в безопасную зону и для Турции, и для жителей региона".

Эрдоган также отметил, что ни одна из встреч по урегулированию ситуации в Идлибе, которые ранее проводили Россия и Турция, не принесла ощутимых результатов. "Переговоры будут продолжены, однако ясно, что мы очень далеки от того, чтобы выработать общую позицию", - процитировали президента турецкие СМИ.

Во вторник представитель Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что турецкая сторона заявила России о готовности собственными силами добиться отвода сирийских правительственных сил на прежние позиции в Идлибе.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась. Турция обвиняет сирийские войска в атаках при поддержке российских ВКС на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе.

Эрдоган ранее требовал от Дамаска отвести войска от турецких наблюдательных постов в Идлибе до конца февраля, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.