Эрдоган прилетел к Путину в Сочи. Говорят о зерне и не только

В Сочи проходят переговоры президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одна из главных тем — экспорт украинского зерна, который удалось разблокировать при активном участии Турции.

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Эрдоган прилетел в Сочи для переговоров с Путиным в пятницу днем. Вместе с ним — министры иностранных дел и обороны, а также начальник национальной разведки Турции. Переговоры проходят в санатории "Русь". Первый этап — переговоры один на один, затем с делегациями.

Пресс-конференция Путина и Эрдогана по итогам саммита не запланирована, предупредил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин, Эрдоган и зерно

Предыдущая встреча Путина и Эрдогана состоялась в Тегеране 19 июля. В числе прочего они обсуждали поставки как украинского, так и российского зерна на мировые рынки, говорил после встречи президент России.

Турецкий лидер и ООН были инициаторами переговоров о разблокировке экспорта украинского зерна, в срыве которого Украина обвиняла Россию, напавшую на нее 24 февраля. Москва и Киев согласились на переговоры в Стамбуле, по итогам которых были подписаны соглашения о создании коридора из украинских портов через Черное море в Турцию и далее в порты назначения.

22 июля российский министр обороны Сергей Шойгу прилетел в Стамбул, чтобы подставить подпись под одним из документов: он, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр обороны Турции Хулуси Акар подписали свой документ, а Гутерриш, Акар и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков — свой.

На следующий день российские военные нанесли ракетный удар по порту Одессы. Целью они назвали объекты военной инфраструктуры. Гутерриш и западные страны сочли это признаком неготовности России соблюдать соглашения. Тем не менее, подготовка к возобновлению украинского экспорта продолжилась, и 1 августа отправилось первое судно с зерном. Утром 5 августа, в день встречи Путина и Эрдогана в Сочи, из Украины вышли еще три сухогруза с кукурузой.

Сухогрузы Navistar, Rojen и Polarnet направляются в Турцию, Великобританию и Ирландию, говорилось в сообщении ООН. Их досмотрит совместная инспекционная группа в координационном центре в порту Стамбула. Первое судно Razoni с 26 тысячами тонн украинской кукурузы еще в среду прибыло в порт Стамбула, было проверено инспекторами и взяло курс на порт Триполи в Ливане.

"Поставки уже пошли, — сказал Путин Эрдогану, начиная переговоры в Сочи, — и хочу вас поблагодарить и за это, и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки".

Ранее СМИ сообщали о готовности западных стран смягчать санкции в отношении российских удобрений и продовольствия, однако официальные решения обнародованы не были.

Согласно условиям соглашения, подписанным 22 июля в Стамбуле, Россия не атакует порты, пока происходят перевозки, а Украина проводит суда через заминированные воды с помощью военных кораблей. Ожидается, что Украина вывезет 20 млн тонн зерна, что позволит предотвратить мировой голод и повышение цен на зерно.

Украинское зерно ранее было заблокировано в портах Россией, что вызвало глобальный продовольственный кризис. Россия обвиняла в продовольственном кризисе страны Запада и их санкции.

Что еще?

Эрдоган в начале переговоров сказал, что планирует обсудить отношения "во всех сферах". Путин сказал, что они обсудят сирийский кризис. "Эту тему мы, конечно, не обойдем сегодня", — сказал он.

Москва опасается вооруженного вторжения Турции на севере Сирии. Эрдоган в июле заявил, что намерен провести очередную военную операцию против курдских военизированных формирований на севере страны близ границы с Турцией.

Песков говорил, что Сирию президенты Турции и России будут обсуждать наряду с Украиной.

Еще Путин вспомнил о газопроводе "Турецкий поток", назвав его важнейшей артерией снабжения Европы российским газом. Он считает, что европейские партнеры должны быть благодарны Турции за бесперебойный транзит российского газа на европейский рынок (транзит по "Северному потоку" сократился до 20% от проектной мощности, поводом стала попавшая под санкции турбина).

Эрдоган предложил Путину обсудить вопросы, связанные со строительством АЭС "Аккую".

Турецкий лидер считается одним из верных союзников Путина. Турция не стала присоединяться к санкциям в ответ на вторжение России в Украину. Эрдоган неоднократно предлагал свои посреднические усилия. Последние российско-украинские переговоры прошли в Турции в конце марта. Сейчас переговоры не ведутся.