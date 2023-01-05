Эрдоган призвал Путина объявить одностороннее прекращение боевых действий в Украине
Foto: AFP/Scanpix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 5 января, в телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина объявить одностороннее прекращение боевых действий в Украине, информирует агентство LETA. Путин заявил о "деструктивной роли" западных стран, поставляющих Киеву оружие.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Президент Эрдоган сказал, что призыв к меру и переговорам следует поддержать одностронним прекращением боевых действий и видением справедливого разрешения", — сообщило бюро Эрдогана.

Касаясь темы войны между Россией и Украиной, турецкий лидер напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о "зерновом коридоре", масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщает "Медуза" со ссылкой на агентство "Анадолу".

По информации "Медузы", говоря об Украине, Путин заявил Эрдогану о "деструктивной роли" западных государств, предоставляющих Киеву вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Согласно сообщению, во время переговоров президент Турции заявил о готовности Анкары стать посредником в переговорах РФ и Украины. В ответ Путин подтвердил открытость России к диалогу — "при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий".

В четверг у Эрдогана запланирован и разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Веселье бьет ключом! Тестируем Nintendo Switch и легендарный Mario Kart
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае