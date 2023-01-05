Эрдоган призвал Путина объявить одностороннее прекращение боевых действий в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 5 января, в телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина объявить одностороннее прекращение боевых действий в Украине, информирует агентство LETA. Путин заявил о "деструктивной роли" западных стран, поставляющих Киеву оружие.

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"Президент Эрдоган сказал, что призыв к меру и переговорам следует поддержать одностронним прекращением боевых действий и видением справедливого разрешения", — сообщило бюро Эрдогана.

Касаясь темы войны между Россией и Украиной, турецкий лидер напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о "зерновом коридоре", масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщает "Медуза" со ссылкой на агентство "Анадолу".

По информации "Медузы", говоря об Украине, Путин заявил Эрдогану о "деструктивной роли" западных государств, предоставляющих Киеву вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Согласно сообщению, во время переговоров президент Турции заявил о готовности Анкары стать посредником в переговорах РФ и Украины. В ответ Путин подтвердил открытость России к диалогу — "при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий".

В четверг у Эрдогана запланирован и разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.