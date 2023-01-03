Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, пишет Hurriyet.

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По его словам, переговоры Эрдогана с Зеленским и Путиным пройдут в среду, 4 января.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил разговор Путина с Эрдоганом 4 января.

Напомним, во время предыдущего разговора Эрдоган обсудил с Путиным "зерновую сделку" и ситуацию в Сирии.

А с Зеленским Эрдоган обсудил возможное расширение "зернового коридора".