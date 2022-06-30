Эрдоган: Швеция обещала выслать из страны 73 подозреваемых в терроризме
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Швеция пообещала выслать из страны 73 человек, которых Турция считает террористами. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на DPA News Agency.

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Эрдоган заявил, что соглашение, которого Турция достигла со Швецией и Финляндией в обмен на их вступление в НАТО, является дипломатической победой страны, но Швеция и Финляндия сначала должны выполнить свои обещания, в том числе обещание о борьбе с терроризмом.

В меморандуме, подписанном Швецией, Финляндией и Турцией в среду, говорится, что Финляндия и Швеция обязуются быстро и тщательно рассмотреть запросы Турции о депортации и экстрадиции подозреваемых в терроризме.

Финляндия и Швеция также договорились отменить эмбарго на поставки оружия Турции, которое было введено в 2019 году, когда Турция начала вооруженную операцию против сирийских курдов.

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