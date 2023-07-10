Эрдоган: условие принятия Швеции в НАТО — возобновление переговоров о принятии Турции в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что одобрение Анкарой шведской заявки на вступление в НАТО зависит от возобновления переговоров о присоединении его страны к Евросоюзу. Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Я обращаюсь к странам, которые заставляют Турцию ждать у дверей Евросоюза более 50 лет. Сначала откройте путь для Турции в Евросоюз, а затем мы откроем путь [в НАТО] для Швеции, как мы это сделали для Финляндии", — сказал Эрдоган перед вылетом в Вильнюс, где завтра начинается саммит Североатлантического альянса.

Турецкий лидер подчеркнул, что повторит свою позицию по этим двум вопросам и непосредственно на встрече с союзниками в Литве.

В 1963 году Турция подписала соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом — предшественником Евросоюза, в 1987-м подала заявку на вступление в ЕС, а в 1999-м Турция получила статус страны-кандидата. Официальные переговоры о вступлении страны в Евросоюз прошли в 2005-2006 годах, когда Эрдоган занимал должность премьер-министра, но не привели к каким-либо существенным результатам.

Впоследствии Анкара делала противоречивые заявления о стремлении вступить в ЕС — как утверждали, что присоединение к блоку остается для страны стратегической целью, так и настаивали, что Турция не собирается становиться частью ЕС.

Швеция и Финляндия подали совместную заявку на вступление в НАТО летом прошлого года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Для присоединения к альянсу заявку должны были одобрить всего его члены, однако Турция выступила против расширения, выдвинув ряд требований к обоим государствам-кандидатам.

Финляндия стала членом НАТО в апреле этого года. Заявку Швеции, несмотря на несколько раундов переговоров, Турция по-прежнему не ратифицировала, настаивая, что Стокгольм поощряет действия курдских активистов, которых на родине считают экстремистами. Также принятие в альянс Швеции до сих пор не одобрила Венгрия.