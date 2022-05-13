Эрдоган выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Foto: AP/Scanpix/LETA

Анкара не считает позитивной возможность вступления Швеции и Финляндии в состав НАТО. Об этом в пятницу заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он также добавил, что скандинавские страны "стали пристанищем для террористических организаций".

Заявление Эрдогана может потенциально стать препятствием для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку решение о приеме должно быть консенсусным для всех стран-членов альянса.

В ответ на это главы МИД обеих стран выразили надежду на встречу со своим турецким коллегой, запланированную на субботу в Берлине.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
А вдруг именно ты #смарт-покупатель? Узнай, кто победил в розыгрыше
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Как не утонуть в море обязанностей: советы для повышения эффективности
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом