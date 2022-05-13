Эрдоган выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Анкара не считает позитивной возможность вступления Швеции и Финляндии в состав НАТО. Об этом в пятницу заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Он также добавил, что скандинавские страны "стали пристанищем для террористических организаций".

Заявление Эрдогана может потенциально стать препятствием для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку решение о приеме должно быть консенсусным для всех стран-членов альянса.

В ответ на это главы МИД обеих стран выразили надежду на встречу со своим турецким коллегой, запланированную на субботу в Берлине.