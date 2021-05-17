Эрдоган заявил, что полный локдаун позволил взять под контроль эпидемию Covid-19 в Турции
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Правительству Турции удалось взять под контроль эпидемию коронавирусной инфекции в стране, заявил президент Реджеп Эрдоган.

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"Мы в значительной степени смогли взять под контроль пандемию благодаря полному локдауну, который мы ввели в течение месяца рамадан. На заседании кабинета министров мы также обсудили второй этап постепенных шагов по нормализации ситуации в стране, который начнется после 1 июня", — приводит издание Hurriyet слова Эрдогана на пресс-конференции в Анкаре.

Эрдоган добавил, что власти работают на вакцинацией жителей всех групп риска, а карантинные меры были приняты не для того, чтобы "мучить наших людей", а чтобы быстрее пройти "болезненный" период. Самое худшее, считает президент Турции, уже позади, однако еще некоторое время потребуется соблюдать ограничительные меры.

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