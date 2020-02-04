Эрдоган заявил о готовности поговорить с Россией по Сирии "без гнева"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не должна конфликтовать с Россией из-за Сирии. Об этом президент сказал на борту самолета после визита на Украину. Расшифровку его беседы с журналистами приводит турецкий телеканал NTV.

"Вы знаете, что у нас сейчас есть очень серьезные стратегические инициативы с Россией", — отметил турецкий лидер. К их числу Эрдоган отнес трубопровод "Турецкий поток", по которому из России в Турцию поступает газ, поставки Турции зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", а также отношения в сфере туризма.

"Поэтому мы сядем и поговорим обо всем. Без гнева", — заключил президент Турции.

Эрдоган также высказался о произошедшем ранее обстреле турецких военных вооруженными силами Сирии, в результате которого погибли восемь человек. Инцидент произошел в сирийской провинции Идлиб. Президент Турции пообещал, что этот инцидент будет иметь для режима президента Сирии Башара Асада "последствия", но не уточнил, в чем именно они будут заключаться.

Президент Турции также упомянул сложную обстановку в провинции Идлиб, часть которой находится под контролем террористов. По его словам, Турция не может допустить новой войны на этой территории, "расправы над мирными гражданами и потока беженцев". Он также призвал международное сообщество взять на себя ответственность за происходящее в Идлибе.

3 февраля стало известно, что пять турецких военных и три гражданских специалиста погибли при обстреле сирийской армии. В ответ Турция атаковала позиции Сирии и "нейтрализовала", по словам министра обороны страны Хулуси Акара, 76 военных. Позже Эрдоган призвал Россию не стоять на пути турецких сил во время их ответных атак и сообщил, что до российской стороны был донесен сигнал "не переходите нам дорогу".