Эрдоган заявил о необходимости "преподать урок" Израилю

Международное сообщество должно "преподать урок" Израилю из-за обострения конфликта с сектором Газа. Об этом заявил в своем Telegram-канале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений. Я отметил, что необходимо единство исламского мира в этом вопросе", — сообщил Эрдоган.

По словам главы государства, такое мнение он высказал в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на внеочередном заседании Совета Безопасности по палестино-израильскому урегулированию отметил, что единственным путем разрешения конфликта остаются переговоры по созданию двух государств со столицей в Иерусалиме.

"Единственный путь вперед — вернуться к переговорам с целью урегулирования на основе сосуществования двух государств бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, со столицей обоих государств в Иерусалиме, на основании соответствующих резолюций ООН", — сказал Гуттериш.

Он добавил, что продолжение насилия в секторе Газа будет только усложнять достижение этой цели.