Ереван предупредил о риске экологической катастрофы в Карабахе
Foto: AP/Scanpix/LETA

Ситуация с многочисленными телами погибших в Нагорном Карабахе военнослужащих выходит из-под контроля и может перерасти в экологическую катастрофу, заявляет в среду министерство окружающей среды Армении.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Ситуация с трупами на поле боя выходит из-под контроля. Видеозаписывающие устройства зафиксировали множественные факты поедания трупов дикими животными. Подобная гуманитарная катастрофа может привести к серьезным экологическим проблемам, в том числе, распространению опасных заразных заболеваний животными", — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что угроза касается не только Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана, но и всего региона.

Министерство призвало международные организации и исполнительных секретарей природоохранных конвенций проявить решительность и осудить продолжающиеся боевые действия в регионе. Это, считают в ведомстве, может ослабить риски гуманитарной и экологической катастроф.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армения и Азербайджан при посредничестве России и Франции два раза достигли договоренности об объявлении режима перемирия в гуманитарных целях, для обмена телами погибших и военнопленных, однако договоренности не были реализованы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

0

Source

Интерфакс

Tags

Армения Азербайджан Нагорный Карабах
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky