Ереван предупредил о риске экологической катастрофы в Карабахе

Ситуация с многочисленными телами погибших в Нагорном Карабахе военнослужащих выходит из-под контроля и может перерасти в экологическую катастрофу, заявляет в среду министерство окружающей среды Армении.

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"Ситуация с трупами на поле боя выходит из-под контроля. Видеозаписывающие устройства зафиксировали множественные факты поедания трупов дикими животными. Подобная гуманитарная катастрофа может привести к серьезным экологическим проблемам, в том числе, распространению опасных заразных заболеваний животными", — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что угроза касается не только Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана, но и всего региона.

Министерство призвало международные организации и исполнительных секретарей природоохранных конвенций проявить решительность и осудить продолжающиеся боевые действия в регионе. Это, считают в ведомстве, может ослабить риски гуманитарной и экологической катастроф.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армения и Азербайджан при посредничестве России и Франции два раза достигли договоренности об объявлении режима перемирия в гуманитарных целях, для обмена телами погибших и военнопленных, однако договоренности не были реализованы.