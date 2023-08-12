Ереван запросил экстренное заседание Совбеза ООН по Карабаху

Ереван 11 августа обратился в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе "в результате вынужденной блокады". Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении в субботу, 12 августа.

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"После 15 июня 2023 года крайняя нехватка товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, усугубилась, когда Азербайджан полностью закрыл Лачинский коридор — единственный маршрут, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, — запретив любые, даже гуманитарные выходы в Нагорный Карабах. Преднамеренные постоянные перебои с поставками природного газа и электроэнергии в Нагорный Карабах со стороны Азербайджана нанесли огромный ущерб средствам к существованию людей", — заявил постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме на имя председателя Совбеза ООН.

Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе



Из-за нехватки основных продуктов питания и витаминов около 2000 беременных женщин, около 30 000 детей, 20 000 пожилых людей и 9000 инвалидов борются за выживание в условиях недоедания, а люди с хроническими заболеваниями остались без лекарств, утверждает дипломат. Кроме того, жаркие погодные условия и отсутствие дезинфицирующих средств и лекарств создают риск возникновения эпидемий в регионе, добавил он.

Блокада Лачинского коридора Азербайджаном является "не только грубым нарушением трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и международного гуманитарного права, но и прямым нарушением решений Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года, согласно которым Азербайджан должн "предпринять все меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор", подчеркивается в обращении Маргаряна.

Перекрытие Лачинского коридора Азербайджаном

Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом. 23 апреля 2023 года Баку установил КПП на мосту Хакари, обосновав это необходимостью "предотвратить незаконную перевозку живой силы, оружия и мин".

В свою очередь Армения категорически отвергла обвинения в нарушениях, заявив, что Азербайджан грубо нарушает соглашение о прекращении огня 2020 года. При этом Ереван призвал Россию выполнить свои обязательства, согласно которым Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев.

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11 июля 2023 года госпогранслужба Азербайджана заявила о временной приостановке деятельности погранично-пропускного пункта (ППП) "Лачин". Причиной этого были названы "неоднократные попытки контрабанды посредством транспортных средств, принадлежащих Международному комитету Красного Креста".