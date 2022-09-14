Ереван заявил о гражданских жертвах в новом конфликте с Баку

Армения и Азербайджан выступают с взаимными обвинениями в обстрелах на границе. На юге и востоке Армении эвакуированы более 2,5 тысячи человек. Баку готов передать Еревану тела 100 погибших.

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На границе Армении и Азербайджана не прекращаются боевые действия, стороны обвиняют друг друга в обстрелах. В результате вооруженного конфликта уже погибли мирные жители, заявил в среду, 14 сентября, спикер парламента Армении Ален Симонян. "ВС Азербайджана ведут обстрел в направлении населенных пунктов Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш, Ишханасар, Джермук, применяют беспилотники, минометы.

С армянской стороны есть жертвы, в том числе среди гражданского населения. Есть существенные потери военной техники", — заявил Симонян в письме, адресованном международным коллегам, в частности, председателю Межпарламентского союза Дуарте Пашеку, председателю ПА ОДКБ Вячеславу Володину, председателю Совета МПА СНГ Валентине Матвиенко, председателю Европейского парламента Роберте Метсоле.

Из зоны обстрелов эвакуированы не менее 2570 человек на востоке и юге Армении, заявил офис омбудсмена в Ереване. Речь идет о жителях населенных пунктов Сотк, Норабак, Кут, Азат, Айрк, Третук, Кутакаван Гегаркуникской области, а также Чакатен, Шикаох, Срашен, Неркин Анд, Ахиту, Акнер, Верин Шен Сюникской области, большинство эвакуированных — женщины, дети и пожилые люди.

В свою очередь азербайджанская сторона опровергла сообщения об обстрелах гражданской инфраструктуры Армении. Информация об обстрелах ВС Азербайджана жилых домов "не соответствует действительности", цитирует "Интерфакс" слова представители Минобороны Азербайджана. Кроме того, в Баку заявили, что готовы в одностороннем порядке передать Армении до 100 тел армянских военнослужащих, погибших на границе 12-13 сентября.

Утром того же дня Ереван обвинил Баку в наступлении в направлении армянского курорта Джермук в Ваойцдзорской области, а также населенного пункта Верин Шоржа в Гегуркуникской области на востоке страны. "В направлении Джермука ВС Азербайджана применили ударный беспилотник. С 08:00 противник, применяя артиллерию, минометы, начал наступательные действия в направлении Джермука и Верин Шоржа", — заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

По его словам, ВС Армении предпринимают меры по сдерживанию азербайджанской армии. Джермук является курортным городом с оздоровительными учреждениями и горячими питьевыми источниками. Верин Шоржа — горное село близ границы с Азербайджаном, к юго-востоку от озера Севан.

В Баку обвинили Ереван в нарушении режима прекращения огня

В свою очередь в Баку заявили о нарушении режима прекращения огня Арменией и обстреле азербайджанских позиций на границе. "ВС Армении вновь нарушили соглашение о прекращении огня и открыли огонь по нашим подразделениям, дислоцированным в Кяльбаджарском и Лачинском районах, в ночь с 13 на 14 сентября и утром сегодняшнего дня из минометов и артиллерийских орудий различного калибра", — заявило Минобороны Азербайджана. Ведомство указало, что армянские военные периодически обстреливают позиции ВС Азербайджана, которые, в свою очередь, принимают "необходимые адекватные ответные меры".

Ведомство также заявило, что ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции в Кяльбяджарском направлении границы, а также предпринимают провокации с применением артиллерии и других тяжелых вооружений, "несмотря на призывы международного сообщества и достигнутую договоренность о прекращении огня". В частности, как утверждает Минобороны в Баку, армянские силы ведут обстрел из гаубиц Д-20 и Д-30 в населенных пунктах Зейлик, Елличе и Юхары Айрым Кяльбяджарского района.

В полдень "интенсивность перестрелок по ряду направлений существенно снизилась", — заявили в Минобороны Армении. По данным ведомства, азербайджанская армия обстреливает военную и гражданскую инфраструктуру приграничных районов. В Ереване также опровергли утверждение Баку об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций и обвинили другую стороны в дезинформации.

Нур-Султан: вопрос об отправке казахстанских миротворцев не стоит

Между тем глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что вопрос об отправке миротворцев из его страны в Армению не стоит. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), созванной в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе, призвал Баку и Ереван отказаться от использования силовых средств и начать переговоры. Он "подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями" и "призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки", сообщила его пресс-служба.

На заседании было решено направить миссию в Армению из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Миссия в Армению под руководством генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася будет отправлена "для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности", объяснили в организации. Кроме того, было согласовано предложение о создании рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

Новое обострение на границе Армении и Азербайджана

Конфликт Армении и Азербайджана вновь обострился в ночь на 13 сентября. По версии Минобороны Армении, Азербайджан начал обстрелы в направлении приграничных населенных пунктов Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан. В Баку обвинили Ереван в "масштабной диверсии" на границе на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. "В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой", — отметило Минобороны Азербайджана, добавив, что были приняты "необходимые меры" с целью "заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта".

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в результате нового конфликта погибли не менее 49 армянских военных. Азербайджан заявил о 50 жертвах среди военных со своей стороны. Утром 13 сентября азербайджанские СМИ сообщили о достигнутой между сторонами договоренности о прекращении огня.