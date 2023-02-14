Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дали согласие на участие в торжественных мероприятиях по случаю 105-летия со дня провозглашения Эстонский республики, пишет ERR со ссылкой на неназванные источники. В тот же день, 24 февраля, исполнится год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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Накануне президент Эстонии Алар Карис заявил, что в следующую пятницу в Таллине ждут "высокопоставленных лиц", однако не назвал фамилий. "Об этом будет объявлено в свое время. Хотя у нас не принято, чтобы на нашем дне рождения присутствовали высокопоставленные иностранные гости, но обычаи меняются. И их визит в Эстонию говорит о том, что они нас уважают и хотят вместе отпраздновать наш день рождения", — сообщил глава государства.

Не исключено, что торжества посетит и президент Франции Эммануэль Макрон — как поясняет ERR, военные подразделения из этой страны играют "очень важную роль" в группе НАТО, дислоцированной в Эстонии.

О визите президента США Джо Байден пока что не сообщается, однако известно, что 20-22 февраля он посетит Польшу для переговоров с президентом страны Анджеем Дудой, где будут обсуждаться совместные усилия по поддержке Украины и усилению НАТО. Там же пройдет и встреча лидеров "Бухарестской девятки" — входящих в Североатлантический альянс стран Восточной Европы (помимо Польши, это Латвия, Эстония, Литва, Румыния, Словакия, Чехия, Болгария и Венгрия).

Эстонская республика была провозглашена 24 февраля 1918 года, когда в Таллине был опубликован текст Декларации независимости. 24 февраля 2022 года российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, с первых дней войны эстонское руководство последовательно поддерживает Киев.