ЕС: Агрессия РФ против Украины находится в фазе войны на истощение

В Евросоюзе обещают оптимизировать свою поддержку Украины в виду того, что российская агрессия перешла в стадию войны на истощение. В ЕС решают вопрос о выделении дополнительных денег на оружие для ВСУ.

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В Евросоюзе считают, что вторжение России в Украину перешло в фазу войны на истощение. Об этом заявил DW высокопоставленный источник в структурах ЕС в пятницу, 13 мая. "Мы считаем, что сейчас действительно идет война на истощение, и этот конфликт будет продолжаться", - отметил чиновник.

Он отказался строить предположения, сколько война еще может длиться. "Что будет решающим на поле боя, - это способность поддерживать свои усилия. Поэтому один из главных вызовов сейчас - понять, какая страна станет первой испытывать трудности в пополнении своих запасов, боеприпасов, ресурсов, своей армии для того, чтобы быть в состоянии противостоять врагу. Будет ли это Россия или Украина", - считает собеседник.

Он подчеркнул, что исходя из этих реалий, Евросоюз продолжит предоставление помощи Украине. "ЕС приспособит свою поддержку к этому вероятно длительному конфликту. Сейчас приоритет для государств-членов ЕС - найти способ выполнить запросы Украины. А как вызнаете, запросы Украины сосредотачиваются на тяжелом вооружении", - добавил чиновник.

ЕС выделит еще 500 млн евро на оружие для Украины

Ранее в тот же день верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил выделить еще 500 млн евро на закупку оружия для Украины . Таким образом, общая сумма помощи со стороны Евросоюза достигнет 2 млрд евро.

Источник DW ожидает окончательного решения по новым средствам в течение дней, после завершения всех процедур, включая голосование в германском бундестаге. Обсудить инициативу 17 мая смогут министры обороны ЕС на своем заседании в Брюсселе. В нем примет участие по видеосвязи и глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников.

Это предложение является "еще одной иллюстрацией того факта, что ЕС хочет продолжать предоставление военной помощи Украине". По словам чиновника, если в предыдущих трех траншах 450 млн евро предусматривались на закупку летального оружия и 50 млн - на нелетальные припасы, такие как топливо, то сейчас соотношение изменили. Теперь на оружие пойдут 490 млн евро, а на припасы - 10 млн. "Между государствами ЕС есть единогласие по поводу общего направления - нам нужно продолжать поддерживать Украину во всех измерениях, но, в первую очередь в военном аспекте. Нам нужно продолжать поставлять оружие, также и потому, что это работает, мы видим результаты на поле боя", - подытожил высокопоставленный чиновник ЕС.