ЕС договорился о введении потолка цен на российскую нефть

Страны ЕС договорились ввести потолок в 60 долларов на закупки российской нефти после того, как Польша сняла свои возражения против решения, направленного на сокращение доходов Кремля от продажи ископаемого топлива. Варшава требовала ввести более низкий потолок.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Решение в субботу должен утвердить Совет ЕС. Потолок распространяется только на нефть, перевозимую по морю.

"Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных", — заявил постпред Польши при ЕС Анджей Садось.

Журналист Wall Street Journalk Лоренс Норман сообщает, что, по его данным, потолок решили пересматривать каждые два месяца с целью, чтобы он всегда был минимум на $5 за баррель ниже тех расценок, за которые нефть продает Россия.

Российские власти заявляли, что не будут продавать нефть ни одной стране, которая участвует в ограничениях, а Индия и Китай пока не говорили, что будут их соблюдать, отмечает FT.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москву не интересует, какими будут ограничения на российскую нефть, поскольку договариваться с партнерами Россия будет напрямую.

Переговоры должны были завершиться еще на прошлой неделе, но в итоге провалились. Польша и страны Балтии настаивали на на снижении потолка, в то время как Греция и Мальта, наоборот, выступали за то, чтобы поднять его выше 70 долларов.

Что именно запрещают?

Алексей Калмыков, Би-би-си:

ЕС еще в июне договорился запретить импорт нефти из России, но только с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля.

"Ценовой потолок" должен фактически стать послаблением этих санкций. Идею продвигают США, которые опасаются резкого скачка цен на нефть, дальнейшего разгона инфляции и углубления мирового экономического кризиса в случае моментального исчезновения миллионов баррелей российского топлива с мирового рынка.

Сейчас Россия поставляет примерно 3,5 млн баррелей в день, и полное западное эмбарго может сократить эти поставки примерно на треть, причем не только в страны "Большой семерки". Потому что запрет касается не только и не столько закупки нефти и нефтепродуктов в России, сколько транспортировки, финансирования и страхования любых поставок морем в любые страны.

Россия не сможет моментально найти альтернативу лондонским страховщикам, швейцарским трейдерам и греческим танкерам, что неизбежно скажется на объемах экспорта, а в дальнейшем — и добычи нефти в стране.

В итоге к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%. В выигрыше окажутся США и страны Ближнего Востока, а Кремль недосчитается около 1 трлн долларов экспортных доходов, прогнозирует Международное энергетическое агентство (IEA).

В этом и есть цель западных санкций — лишить Россию средств на агрессивную войну против Украины, развязанную в феврале 2022 года по велению Путина.

Помимо нефти под самые масштабные в истории санкции санкции попали финансы, торговля и даже сам Путин. Однако Запад, и прежде всего ЕС, двигаются по этой новой для мировой практики территории осторожно, пытаясь найти тонкий баланс между желанием отбить у Кремля охоту нападать на соседей и собственными интересами.