ЕС еще на полгода продлил санкции против России

Европейский совет еще на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года — продлил персональные санкции в отношении ряда граждан, компаний и организаций, которые власти ЕС считают причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

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В сообщении Европейского совета говорится, что санкции, в том числе заморозка активов и запрет на въезд, распространяются на 175 человек и 44 компании и организации из России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Официально документ о продлении санкций будет опубликован в Журнале ЕС 11 сентября 2020 года.