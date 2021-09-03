ЕС готов оказывать финпомощь Афганистану на определенных условиях

Европейский союз прогнозирует существенные сложности финансового характера в Афганистане и будет готов помогать решить их, лишь если новые афганские власти будут выполнять ряд требований, связанных, в частности, с защитой прав человека и с борьбой против терроризма, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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"Да, у них будут проблемы: нехватка ликвидности, финансовые трудности", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД ЕС в Словении.

"Там будет нехватка ликвидности для выплат зарплат (госслужащим - ИФ), для выплат вообще всего", - добавил Боррель.

Он напомнил, что ЕС будет без каких бы то ни было условий оказывать гуманитарную помощь Афганистану. Что же касается финансовой помощи, то, по словам Борреля, "речь идет о помощи в случае выполнения условий".

Ранее главы МИД стран ЕС обозначили, что ожидают от Афганистана соблюдения прав человека, содействия в распределении гуманитарной помощи среди афганцев, борьбы против террористических группировок.

Боррель, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Брюссель отныне не будет выделять деньги на зарплаты афганским госслужащим. Сначала он поинтересовался у журналиста, почему Евросоюз вообще должен платить эти деньги. Журналист напомнил, что именно так система работала с прежними афганскими властями. "Это была совершенно другая ситуация", - пояснил глава дипломатии ЕС.