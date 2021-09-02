ЕС готовит пятый пакет санкций против Лукашенко
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейский Союз начинает подготовку нового, пятого пакета санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Об этом сообщил в четверг, 2 сентября, заместитель управляющего директора по Восточной Европе и Центральной Азии внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь. Он выступал на слушаниях в комитете по иностранным дела Европарламента, посвященных ситуации на границе ЕС с Беларусью, передает корреспондент DW.

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"Последние действия режима Лукашенко, а именно инструментализация мигрантов государством, является вопиющим пренебрежением международных норм. Это точно не изменит нашу решимость и точно не поможет в отмене санкций в отношении Беларуси, а совсем наоборот", — заявил Девинь.

"Мы продолжим борьбу с этой ужасной инструментализацией мигрантов и человеческих страданий режимом Лукашенко. Эта борьба, конечно, будет включать санкции. Работа над пятым пакетом начинается сейчас, совместно с государствами-членами ЕС", — добавил чиновник.

Ранее Евросоюз ввел четыре пакета персональных санкций за фальсификацию президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и за последующие подавления протестов. В санкционном списке находятся в общей сложности 166 физических лиц, а также 15 организаций и предприятий. Кроме этого, после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске ЕС ввел экономические санкции в отношении Беларуси. В частности, они ограничивают импорт нефтепродуктов и калийных удобрений.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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президент Беларуси санкции ЕС Александр Лукашенко Беларусь Белоруссия Евросоюз Санкции против Беларуси
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