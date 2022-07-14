ЕС готовит сделку с Азербайджаном по замене российского газа

Еврокомиссия предлагает странам ЕС сократить зависимость от газа из России, покупая топливо у Баку. Проект меморандума о взаимопонимании предполагает увеличение Азербайджаном добычи и расширение сети трубопроводов.

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Чтобы сократить зависимость от российских энергоносителей, Евросоюз намерен нарастить покупку азербайджанского газа. С этой целью Еврокомиссия предложила странам ЕС заключить с Баку сделку, предполагающую расширение Азербайджаном добычи газа и увеличение сети трубопроводов, передает Reuters в четверг, 14 июля.

"Стороны стремятся поддерживать торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз, по Южному газовому коридору в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году", — цитирует агентство проект меморандума о взаимопонимании, который еще должен быть одобрен правительствами стран — членов ЕС.

В документе отмечается важность "долгосрочных, предсказуемых и стабильных контрактов" и указывается, что они должны соответствовать целям ЕС в области изменения климата. По мнению Брюсселя, это потребует резкого сокращения потребления газа, особенно после 2030 года.

Евросоюз и Азербайджан также изучат возможность связи энергетических систем, чтобы развивать возобновляемые источники, и обсудят будущую торговлю водородом, сообщает Reuters.

В прошлом году европейские страны получили по Трансадриатическому газопроводу (отрезку трубопроводной сети Южного газового коридора) более 8 млрд кубометров азербайджанского газа.