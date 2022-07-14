ЕС готовит сделку с Азербайджаном по замене российского газа
Foto: AP/Scanpix/LETA

Еврокомиссия предлагает странам ЕС сократить зависимость от газа из России, покупая топливо у Баку. Проект меморандума о взаимопонимании предполагает увеличение Азербайджаном добычи и расширение сети трубопроводов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Чтобы сократить зависимость от российских энергоносителей, Евросоюз намерен нарастить покупку азербайджанского газа. С этой целью Еврокомиссия предложила странам ЕС заключить с Баку сделку, предполагающую расширение Азербайджаном добычи газа и увеличение сети трубопроводов, передает Reuters в четверг, 14 июля.

"Стороны стремятся поддерживать торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз, по Южному газовому коридору в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году", — цитирует агентство проект меморандума о взаимопонимании, который еще должен быть одобрен правительствами стран — членов ЕС.

В документе отмечается важность "долгосрочных, предсказуемых и стабильных контрактов" и указывается, что они должны соответствовать целям ЕС в области изменения климата. По мнению Брюсселя, это потребует резкого сокращения потребления газа, особенно после 2030 года.

Евросоюз и Азербайджан также изучат возможность связи энергетических систем, чтобы развивать возобновляемые источники, и обсудят будущую торговлю водородом, сообщает Reuters.

В прошлом году европейские страны получили по Трансадриатическому газопроводу (отрезку трубопроводной сети Южного газового коридора) более 8 млрд кубометров азербайджанского газа.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе