ЕС готовит "золотой пакет" санкций против России за войну в Украине

Евросоюз подготовил очередной раунд санкций против России за войну в Украине. В седьмой пакет попадет запрет на импорт российского золота. Кроме того, Евросоюз прикроет часть лазеек и четче пропишет исключение для импорта российского продовольствия.

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Еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович сказал в пятницу, что седьмой пакет будет опубликован, как только его согласуют все 27 стран ЕС, передает France-Presse.

Еврокомиссия может одобрить его уже сегодня, пишет Reuters со ссылкой на свои источники. Один из них называет пакет не седьмым, а "шестым с половиной", поскольку он намного скромнее предыдущих, включавших, в частности, эмбарго на российскую нефть.

Послы стран ЕС соберутся для утверждения "золотого пакета" на следующей неделе — последней рабочей перед летними каникулами.

Предыдущий "нефтяной пакет" согласовать быстро не получилось из-за неуступчивой Венгрии. В итоге нефтяное эмбарго оказалось частичным и отсроченным на месяцы.

Венгрия не успокоилась — ее руководитель Виктор Орбан в пятницу ругался на санкции по местному радио.

"Санкции не помогают Украине, наносят урон европейской экономике, и если так будет продолжаться, они ее добьют, — цитирует Орбана Reuters. — Вынести такое невозможно".

А вот еврокомиссар Шефчович уверен, что ЕС сдюжит.

"Я никогда не видел такого единства среди стран-членов союза. Пусть нам очень трудно, но мы не остановимся, потому что труднее сейчас украинцам, которые борются за свою свободу", — сказал он.

Ужесточения и поблажки

В седьмом пакете санкций, помимо запрета на импорт золота, в том числе через третьи страны, будет расширен список лиц, которых ЕС считает пособниками Владимира Путина в убийстве украинцев, уничтожении и захвате их страны.

Кроме того, ЕС ужесточит часть запретов на поставку в Россию продукции двойного назначения, включая оборудование и нефтехимию, а вот исключение из санкций против российского торгового флота уточнит, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Россия и некоторые страны Африки обвиняют Запад в том, что санкции усугубили продовольственный кризис в мире. ЕС отвергает эти обвинения и указывает, что запрет российским судам заходить в европейские порты никогда не распространялся на зерно и продовольствие. Однако некоторые трейдеры отказывались принимать грузы от перевозчиков, аффилированных с попавшими под санкции российским госкомпаниями, и теперь ЕС уточнит, что это тоже разрешено.

В то же время для танкерного флота санкции ужесточат, чтобы прикрыть лазейку в прежнем эмбарго, которая позволяла им переваливать грузы в море у самой границы порта, не заходя в него.

Reuters также пишет, что давно обсуждаемый запрет на предоставление России услуг облачного хранения данных в седьмой пакет не попадет, потому что ЕС хочет синхронизировать его с Великобританией и США, в юрисдикции которых находятся все гиганты этого сектора.

Запад старается координировать санкционное давление на Кремль еще с 2014 года, после первого нападения на Украину, когда Россия аннексировала Крым и организовала вооруженный конфликт в Донбассе. Перед февральским вторжением развитый демократический мир перешел от сдерживания к экономическому наступлению в попытке подорвать способность Кремля финансировать агрессию.

Европа оказалась в санкционных аутсайдерах — большинство ее союзников решительнее рвут связи с Россией.

Так, США, Великобритания, Япония и Канада объявили об отказе от покупки золота в России еще в конце июня на встрече "Большой семерки". Европейские члены G7 — Германия, Франция и Италия — компанию им тогда не составили.

По двум главным причинам. Во-первых, Европа отстает от союзников, поскольку ЕС — крупнейший и ближайший торговый партнер России, и разрыв давно сложившихся отношений с ней дорого обходится европейцам. А во-вторых, в ЕС введение санкций должны одобрить все 27 стран (и отменить их не получится, если будут несогласные).

Санкции рассчитаны на годы. Экономика России последние десятилетия развивалась в тесном сплетении с Западом, на западных технологиях, кредитах и инвестициях. Полностью заместить их невозможно, к тому же Россия теряет и самого богатого покупателя ее основного товара — энергоресурсов.

Кремль считает санкции попыткой поставить Россию на колени и отвечает контрмерами. Его главное орудие — природный газ.

Только за последние два месяца "Газпром" сократил поставки в Европу почти на 70% до исторически низких показателей, а цены на газ в ЕС за последний год выросли в семь раз, из-за чего тормозит европейская экономика, разгоняется инфляция и падают доходы населения.