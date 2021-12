ЕС хочет участвовать в переговорах США и России о безопасности

Евросоюз хочет принять участие в переговорах между США и Россией по деэскалации напряженности на российско-украинской границе и вопросам безопасности. "Мы не хотим и не можем себе позволить себе быть посторонними зрителями, через голову которых принимаются решения", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель немецкому изданию Die Welt, которое выйдет в свет в среду, 29 декабря.

По словам Борреля, "если Москва в январе хочет начать обсуждения архитектуры безопасности в Европе и говорить о гарантиях безопасности, то это не те обстоятельства, которые касаются только Америки и России". "ЕС должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры только тогда будут иметь смысл, если они пройдут в тесной координации и при участии ЕС", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Москва хотела бы иметь такую ситуацию, когда две стороны "разделяют между собой сферы влияния" без учета ЕС. "Мы никогда с этим не согласимся", - заверил Боррель. Он так же подверг критике "совершенно неприемлемые условия, прежде всего, если учитывать Украину", выдвигаемые Москвой вместе с ее призывами к гарантиям безопасности и нерасширению НАТО на восток. Право любого государства самому решать, входить или не входить в какие-либо альянсы, не может становиться предметом дискуссий, отметил представитель ЕС.

Ввиду наращивания российских войск (близ украинской границы. - Ред.) ЕС подтверждает "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", написал в тот же день Жозеп Боррель в свой микроблог Twitter. Прямой приоритет ЕС - "избежать дальнейшей эскалации. Любые дискуссии о европейской безопасности должны проходить в координации с ЕС и при его участии".

Discussed with @trussliz developments on Russian military build up. Reiterated support to #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. Immediate priority is to avoid further escalation. Any discussion about European security must happen in coordination with+participation of EU