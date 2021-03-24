ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

Европейский союз и США достигли соглашения о координации действий по отношению к России из-за "конфронтационного" политического курса Москвы, заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции.

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Он добавил, что Брюссель и Вашингтон будут стремиться "побуждать Россию отказаться от этого пути". В то же время, по словам Борреля, ЕС и США готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес. Глава европейской дипломатии отметил, что Брюссель и Вашингтон продолжат работать со странами "Восточного партнерства" и поддерживать суверенитет и территориальную целостность этих государств, в первую очередь Украины.

Со своей стороны, госсекретарь США заявил, что они с Боррелем при обсуждении темы РФ сконцентрировались "на агрессии России в отношении своих соседей".

Глава дипломатии ЕС также сообщил, что Брюссель и Вашингтон достигли договоренностей о старте диалога. Диалог будет проходить в формате форума для обсуждения "полного спектра соответствующих проблем и возможностей".

Он добавил, что ЕС и США также договорились продолжать проводить встречи на высоком уровне по "экономическим проблемам, устойчивости, правам человека, безопасности, многостороннего сотрудничества, а также по сферам конструктивного взаимодействия с Китаем, в частности по проблемам изменения климата".