ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Европейский союз и США достигли соглашения о координации действий по отношению к России из-за "конфронтационного" политического курса Москвы, заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он добавил, что Брюссель и Вашингтон будут стремиться "побуждать Россию отказаться от этого пути". В то же время, по словам Борреля, ЕС и США готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес. Глава европейской дипломатии отметил, что Брюссель и Вашингтон продолжат работать со странами "Восточного партнерства" и поддерживать суверенитет и территориальную целостность этих государств, в первую очередь Украины.

Со своей стороны, госсекретарь США заявил, что они с Боррелем при обсуждении темы РФ сконцентрировались "на агрессии России в отношении своих соседей".

Глава дипломатии ЕС также сообщил, что Брюссель и Вашингтон достигли договоренностей о старте диалога. Диалог будет проходить в формате форума для обсуждения "полного спектра соответствующих проблем и возможностей".

Он добавил, что ЕС и США также договорились продолжать проводить встречи на высоком уровне по "экономическим проблемам, устойчивости, правам человека, безопасности, многостороннего сотрудничества, а также по сферам конструктивного взаимодействия с Китаем, в частности по проблемам изменения климата".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

0

Source

Интерфакс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби

Новые проекты

Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€