ЕС из опасений действий России начал искать новых поставщиков газа

Брюссель опасается, что Россия, поставляющая 40% топлива в Европу, может сократить прокачку в ответ на санкции. Еврокомиссар по энергетике в начале февраля отправится в Азербайджан, чтобы договориться о дополнительных поставках.

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Евросоюз намерен провести переговоры с Азербайджаном по поставкам газа, пишет газета Financial Times. В ЕС опасаются, что Россия, поставляющая 40% топлива в Европу, может сократить прокачку в ответ на санкции Запада, которыми тот грозит в случае вторжения на Украину.

Как сообщает издание, США уже переговорили с Катаром и другими крупными экспортерами газа о дополнительных поставках сжиженного природного газа. Брюссель, в свою очередь, ведет переговоры о своп-сделках по СПГ с некоторыми азиатскими странами. По данным газеты, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля отправится в Азербайджан для переговоров с министром энергетики и министром экологии и природных ресурсов страны, чтобы договориться о дополнительных газовых поставках в ЕС, а 7 февраля она прибудет в Вашингтон на Энергетический совет США — ЕС.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден заявили, что Евросоюз и Соединенные Штаты ищут возможности поставок топлива на случай перебоев из-за агрессии России против Украины. «Мы сотрудничаем с правительствами и участниками рынка по поставкам дополнительных объемов природного газа в Европу из различных источников по всему миру», — говорится в заявлении. В нем отмечается, что США уже являются крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС.

Азербайджан готов качать Европе газ дополнительно в экстренном случае, если напряженность в отношениях России с Украиной нарушит поставки, заявил посол республики в Великобритании Элин Сулейманов, сообщает Bloomberg.

Ранее The Times со ссылкой на источники сообщила об опасениях британских чиновников, что из-за возможных санкций Запада против России она может сократить поставки газа в Европу. Власти Великобритании считают, что в случае введения ограничений Москва может использовать свои природные ресурсы как оружие. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ назвал материал издания примером «фейковой истерии». США тем временем пообещали подыскать поставщиков газа из других регионов — Северной Африки, Ближнего Востока, Азии.