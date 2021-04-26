ЕС может разрешить въезд привитым от Covid-19 туристам из США
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Европейский союз планирует разрешить свободный въезд этим летом для американских туристов, которые были полностью вакцинированы от Covid-19, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The New York Times.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Американцы, насколько я могу судить, используют вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам", — цитирует газета председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Это позволит обеспечить свободное передвижение и поездки в Европейский Союз", — отметила она.

Хотя Евросоюз будет рекомендовать это, государства-члены все еще могут сохранить более строгие ограничения, включая карантин, подчеркивает издание. Возобновление поездок будет зависеть "от эпидемиологической ситуации, но ситуация улучшается в Соединенных Штатах, как, надеюсь, и в Европейском союзе", — добавила фон дер Ляйен, не сообщив при этом более конкретных сроков. Регулятор блока одобрил три вакцины, используемые в США, от Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Госдепартамент США на прошлой неделе выпустил рекомендации "не путешествовать" примерно для 80% стран мира, включая большинство стран ЕС, за исключением Испании, Австрии, Дании и Эстонии. Великобритании также нет в списке.

На данный момент около 42% населения США получили по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса, а 28,5% полностью вакцинированы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

1

Source

Интерфакс

Tags

Коронавирус Урсула фон дер Ляйен Вакцинация Евросоюз США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: приглашаем во вкусное путешествие по США вместе с Rokot Smokehouse &amp; Grill
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса