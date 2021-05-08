ЕС может заключить соглашение о введении Covid-паспортов до конца мая

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что политическое соглашение о введении системы Covid-паспортов может быть заключено еще до конца мая, а появиться они должны в июне.
Для получения данного документа человеку необходимо будет предоставить доказательства того, что он вакцинировался, переболел или имеет антитела. Также можно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус.
"Вот цифры: около 160 миллионов европейцев уже получили первую прививку. Это более 25% населения ЕС. Это хорошие новости, и мы продолжим в том же духе", — рассказала фон дер Ляйен.
Евросоюз обеспечил себя вакцинами и на следующие годы: с BioNTech/Pfizer уже заключен контракт на доставку 1,8 миллиарда доз в 2022 и 2023 году. Постепенно планируется прививать также и детей и подростков.