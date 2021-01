ЕС, НАТО и Россия надеются на улучшение отношений с США

Поздравляя Джо Байдена со вступлением в должность главы Белого дома, лидеры ЕС и НАТО выразили надежду на восстановление отношений с США. Россия предложила продлить Договор об СНВ на пять лет.

Лидеры Евросоюза выразили надежду на то, что после вступления в должность нового президента США Джо Байдена отношения между Брюсселем и Вашингтоном вновь улучшатся. Так, глава Евросовета Шарль Мишель, отметив, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис стремятся исцелить свою страну и вывести американский народ из пандемии, написал в среду, 20 января в Twitter, что "пришло время вернуться к здравому смыслу и восстановить отношения ЕС и США".

I wish President @JoeBiden & Vice President @KamalaHarris my very best, as they strive to heal their country & lead the American people out of the pandemic.

It’s time to bring back conviction & common sense and rejuvenate our EU-US relationship. 🇪🇺🇺🇸#Inauguration2021 pic.twitter.com/ZiINGvGgtk