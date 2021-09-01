ЕС не берет на себя никаких обязательств по приему беженцев из Афганистана

Страны ЕС не смогли договориться об общем подходе к приему беженцев из Афганистана, которые оказались в опасности после захвата власти талибами. На настоящий момент ЕС не хочет брать на себя никаких конкретных обязательств по этому вопросу. "Необходимо избегать стимулов для нелегальной миграции", — говорится в заявлении, принятом во вторник, 31 августа, на экстренном совещании министров внутренних дел стран ЕС.

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В документе указывается, что, учитывая уроки прошлого, ЕС и его государства-члены полны решимости предотвратить повторение крупных и неконтролируемых нелегальных миграционных потоков. Чтобы избежать подобного развития событий после захвата власти в Афганистане талибами, необходимо обеспечить надлежащую защиту нуждающихся в ней людей в странах, расположенных по соседству с Афганистаном, отмечается в заявлении и подчеркивается, что поддержка этих стран должна быть усилена.

Вместе с тем, следует запустить целевые информационные кампании для борьбы с риторикой, которую используют проводники нелегальных мигрантов, побуждая людей отправляться в опасные и незаконные путешествия в Европу. Переселение афганцев, нуждающихся в защите, должно происходить только в том случае, если государства ЕС сами предлагают для них места.

Глава МВД Германии отказался от обещаний

Отвечая на вопрос о возможном участии Германии в приеме беженцев, федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер отметил, что до сих пор ФРГ всегда участвовала в подобных инициативах, однако он не захотел давать никаких конкретных обещаний.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила перед встречей, что ЕС должен принять находящихся в опасности женщин, детей, судей, журналистов и правозащитников. "Нам нужно избежать гуманитарного кризиса, нам нужно избежать миграционного кризиса, и нам нужно избежать угрозы безопасности, — сказала она, добавив: Все хотят избежать ситуации, подобной той, что сложилась в 2015 году".

По словам Хорста Зеехофера, свой вклад в дело приема беженцев должны внести все страны — члены ЕС. Однако Дания, Чехия и Австрия заявили, что об этом не может быть и речи. "Не отправляйтесь в путь, не платите преступным организациям — мы поможем вам на местах в регионе", — написал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер после встречи в Twitter, обращаясь к народу Афганистана.

По данным Вашингтона, после захвата власти в Афганистане талибами США и их союзники вывезли из страны более 122 тысяч гражданских лиц. Среди них были, в частности, бывшие местные сотрудники размещавшихся там вооруженных сил западных стран. По данным Еврокомиссии, в прошлом году убежище в ЕС получили 42 тысячи афганцев — это вторая по численности группа беженцев после сирийцев.