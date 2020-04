ЕС не признаёт указ Путина о запрете иностранцам владеть землей в Крыму

Указ президента РФ, ограничивающий право иностранцев владеть землей в Крыму - это "очередная попытка принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России", считают в Брюсселе.

Евросоюз не намерен признавать указ российского президента Владимира Путина, который запрещает иностранцам владеть землей в большей части Крыма и Севастополя как приграничных территорий. В заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей (ЕСВС) Петера Стано, опубликованном в среду, 1 апреля, президентский указ называется "очередной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России".

Ukraine: Russian decree on land ownership by foreigners including in #Crimea is yet another attempt to forcibly integrate the illegally-annexed peninsula to 🇷🇺. Crimea is part of 🇺🇦. The decree is also a violation of international humanitarian law. https://t.co/66pYjiRv4V