ЕС не признаёт указ Путина о запрете иностранцам владеть землей в Крыму
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Указ президента РФ, ограничивающий право иностранцев владеть землей в Крыму - это "очередная попытка принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России", считают в Брюсселе.

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Евросоюз не намерен признавать указ российского президента Владимира Путина, который запрещает иностранцам владеть землей в большей части Крыма и Севастополя как приграничных территорий. В заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей (ЕСВС) Петера Стано, опубликованном в среду, 1 апреля, президентский указ называется "очередной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России".

"Европейский Союз не признаёт незаконную аннексию Россией Крымского полуострова, являющуюся очевидным нарушением международного права. Соответственно, Европейский Союз не признает и вышеупомянутый указ", - подчеркивается в документе, в котором повторяется позиция Брюсселя о том, что Крым является частью Украины и ЕС "твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах".

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В заявлении пресс-секретаря ЕСВС констатируется, что названный указ Путина "нарушает международное гуманитарное право, поскольку является очередным шагом по принуждению жителей полуострова к принятию российского гражданства". Кроме того, он может привести к произвольному лишению права собственности, указывает Петер Стано.

Евросоюз настаивает на том, что Россия должна прекратить "все нарушения международного права на Крымском полуострове".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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