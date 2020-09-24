ЕС не признал Лукашенко президентом Беларуси

Евросоюз отказался признавать Александра Лукашенко президентом Республики Беларусь, поскольку состоявшиеся в августе выборы и устроенная вчера инаугурация нелегитимны, сообщает Rus.Lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В заявлении Европейского совета сказано: ЕС еще раз напоминает, что не считает состоявшиеся 9 августа выборы ни свободными, ни честными — и не признает результаты.

"На этом основании у так называемой инаугурации 23 сентября 2020 года и нового мандата, на который претендует Александр Лукашенко, нет какой бы то ни было демократической легитимности. Эта "инаугурация" напрямую противоречит воле большинства жителей Беларуси, что выражается в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах, проходивших с момента выборов. "Инаугурация" служит только для углубления политического кризиса в Беларуси", — говорится в заявлении.

Там также указано, что ЕС выступает за право белорусов свободно делать свой выбор на честном голосовании.

"Мы впечатлены и тронуты смелостью белорусов, которые продолжают мирные демонстрации за демократию и фундаментальные права, несмотря на жестокие репрессии властей Белоруссии", — указывает совет.

Как уже сообщалось, 23 сентября во Дворце Независимости в Минске прошла инаугурация президента Беларуси Лукашенко, чей срок полномочий истекает 5 ноября. Мероприятие держалось в тайне. На инаугурацию были приглашены несколько сотен человек, сообщает официальное новостное агентство Беларуси Белта, однако фотографии с мероприятия не опубликованы.