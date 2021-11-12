ЕС не введет пятый пакет санкций в отношении Беларуси

Пятый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси не будет принят на заседании министров иностранных дел стран ЕС 15 ноября.

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Вместо этого они в этот день утвердят юридические рамки, необходимые для введения санкций за организацию миграции через территорию Беларуси в ЕС. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил корреспонденту DW высокопоставленный чиновник ЕС.

В понедельник Совет ЕС "примет новые критерии для внесения физических или юридических лиц в список санкций в отношении Беларуси", отметил источник. По его словам, подготовка этого решения уже завершена, хотя он и не исключил, что до 15 ноября что-то может измениться. "Новые критерии коснутся тех физических или юридических лиц, которые способствуют попаданию третьих лиц в ЕС", — пояснил чиновник и добавил: "Предложения о возможных списках от государств ЕС есть, но по ним в понедельник, очевидно, не будет решения".

Дело в том, что для введения санкций Евросоюз вначале должен утвердить юридические рамки. Нынешние же правовые документы предусматривают, что ограничения вводятся за серьезные нарушения прав человека в Беларуси, репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, подрыв верховенства права или же за поддержку режима Лукашенко. В понедельник эти критерии планируют расширить на тех, кто организует незаконную перевозку или контрабанду мигрантов через территорию Беларуси с целью их переправки в ЕС. Лишь после этого в санкционные списки можно будет вносить конкретных лиц и компаний.

По словам источника DW, после расширения критериев он ожидает быстрого принятия самих санкций. Для более эффективного воздействия ЕС будет координировать новые ограничительные меры с другими странами, в частности, США Великобританией, Канадой, добавил чиновник.

Европейские дипломаты также пытаются убедить власти Беларуси прекратить организацию наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки к границам ЕС. Для этого уполномоченный МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Михаэль Зиберт провел утром 12 ноября телефонный разговор с заместителем министра иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником.

"Сигнал с нашей стороны был: вы должны остановить эту деятельность, эту гибридную атаку", — рассказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Он также подчеркнул, что этот разговор не следует рассматривать как признание легитимности белорусских властей. "У нас есть проблема. Мы — цель агрессии на наших границах. И мы прямо говорим с источником агрессии, чтобы сказать им, что, во-первых, они должны прекратить, во-вторых, что они должны допустить гуманитарные агентства ООН, чтобы они позаботились об этих людях", — добавил источник.

Напомним, что после выборов 9 августа 2020 года ЕС не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.