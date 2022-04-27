ЕС обещает скоординированный ответ на приостановку поставок российского газа
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Европейский союз заявил в среду, что готов к приостановке Москвой поставок газа странам блока и планирует скоординированный ответ на решение российской газовой компании "Газпром" прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию.

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"Заявление "Газпрома" — очередная попытка России шантажировать нас с помощью газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы в ЕС разрабатываем скоординированный ответ", — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европейцы могут положиться на нас: мы едины с государствами, на которое это решение повлияет", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Как сообщалось, в среду российский "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу по газопроводу Ямал-Европа и в Болгарию из-за отказа этих стран платить за газ в рублях.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля платежи за природный газ от стран, которые Россия считает недружественными, принимаются только в рублях.

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