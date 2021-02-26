ЕС обеспокоен ухудшением ситуации с правами человека в Крыму
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Совет Евросоюза обеспокоен тем, что ситуации с правами человека в Крыму "значительно ухудшилась" с тех пор, как украинский полуостров был 7 лет назад аннексирован Россией. Об этом говорится в заявлении главы МИД Германии Хайко Маса, поступившем в распоряжение DW в пятницу, 26 февраля.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как председатель Совета министров иностранных дел стран Евросоюза, Мас напоминает, что Совет осуждает незаконную аннексию Крыма, которая является нарушением международного права.

По случаю семилетней годовщины аннексии Крыма глава немецкой дипломатии заявляет о "явной и неоспоримой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности" Украины. Мас отмечает необходимость полноценного выполнения Минских соглашений, призванных положить конец вооруженному конфликту в Донбассе.

Дипломат также призывает Россию соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить беспрепятственный доступ к Крыму и Севастополю представителям неправительственных правозащитных организаций и международным наблюдателям.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

16

Source

Deutsche Welle

Tags

Россия Евросоюз Крым Украина
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

От владельца

Trenču iela, Babītes nov.,
395 000€
Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Tērbatas iela, Centrs, Rīga,
126 000€
Daugavas iela, Mārupes nov.,
1 070 000€
Jēkaba iela, Vecrīga, Rīga,
102 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Ādažu nov.,
220 000€
Zaru iela, Babītes nov.,
194 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Skuju iela, Olaines nov.,
225 000€
Parka iela, Babītes nov.,
175 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Silmaļu iela, Salaspils nov.,
139 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Emīlijas iela, Dzintari, Jūrmala,
160 000€
Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€