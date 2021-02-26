ЕС обеспокоен ухудшением ситуации с правами человека в Крыму

Совет Евросоюза обеспокоен тем, что ситуации с правами человека в Крыму "значительно ухудшилась" с тех пор, как украинский полуостров был 7 лет назад аннексирован Россией. Об этом говорится в заявлении главы МИД Германии Хайко Маса, поступившем в распоряжение DW в пятницу, 26 февраля.

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Как председатель Совета министров иностранных дел стран Евросоюза, Мас напоминает, что Совет осуждает незаконную аннексию Крыма, которая является нарушением международного права.

По случаю семилетней годовщины аннексии Крыма глава немецкой дипломатии заявляет о "явной и неоспоримой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности" Украины. Мас отмечает необходимость полноценного выполнения Минских соглашений, призванных положить конец вооруженному конфликту в Донбассе.

Дипломат также призывает Россию соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить беспрепятственный доступ к Крыму и Севастополю представителям неправительственных правозащитных организаций и международным наблюдателям.