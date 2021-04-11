ЕС обвинил Россию и КНР в блокировании эмбарго ООН на поставки оружия Мьянме

Россия и Китай пресекают попытки СБ ООН принять меры против военной хунты в Мьянме, в частности, ввести оружейное эмбарго, заявил Жозеп Боррель. Эти страны - главные поставщики оружия Мьянме.

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По данным ЕС, Москва и Пекин пытаются помешать международному сообществу с единой позиции отреагировать на ситуацию в Мьянме после военного переворота. "Не является неожиданностью, что Россия и Китай срывают попытки Совета Безопасности ООН" принять меры в отношении военной хунты в Мьянме, в частности, ввести эмбарго на экспорт оружия, написал в воскресенье, 11 апреля, в своем блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. При этом он указал, что Россия является вторым важнейшим поставщиком оружия Мьянме после Китая.

The latest military crackdown in #Myanmar shows the urgency to act. While we are pursuing sanctions and robust diplomacy, geopolitical competition is clearly hindering efforts to restore democracy. Read my blog post on what the EU can do with its partners: https://t.co/gDr4NpwJ96 pic.twitter.com/kSpthSDwjU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 11, 2021

Геополитическая конкуренция резко сокращает возможности выработать единую линию, но международное сообщество обязано попытаться это сделать, отметил далее Боррель. "Мир с ужасом наблюдает за насилием армии в отношении собственного народа" в Мьянме, указал он. По словам Борреля, ЕС планирует ввести санкции против захвативших власть в Мьянме военных, а также оказать экономическую помощь после того, как эта страна вернется на путь демократии.

С начала протестов убиты более 700 мирных жителей

Между тем, по данным Ассоциации содействия политическим заключенным (AAPP), с начала протестов в Мьянме после февральского путча был убит, по меньшей мере, 701 мирный житель. В статистику правозащитников включены, среди прочих, 82 человека, убитые во время резни, устроенной военными в городе Баго близ Янгона 9 февраля. 3012 человек, по этим данным, в настоящее время находятся под стражей в связи с акциями протестов. Военная хунта в свою очередь заявляет о 248 погибших с начала протестов.

DAILY UPDATE (10/4) 701, incl. 82 at Maggatic Road masscare (9 Apr), Bago City, killed by this junta 3012 currently detained 656 issued warrants brief https://t.co/9QC6qpvp0S

fatalities https://t.co/YgK3XZcNcO

released https://t.co/IPh4I3Yp8K pic.twitter.com/xqZxSJtr6g — AAPP (Burma) (@aapp_burma) April 10, 2021

Ранее сообщалось, что в Мьянме приговорены к смертной казни 19 человек, признанные виновными в убийстве военного, 17 из них находятся в розыске. Речь идет об инциденте, произошедшем в Янгоне 27 марта. По данным местных СМИ, осужденными являются мирные жители, протестовавшие против военного переворота. Этот день стал наиболее кровавым с начала акций протеста, тогда были убиты более 100 человек.

Жесткие разгоны протестов после военного переворота в Мьянме

Военные захватили власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Незадолго до путча представители вооруженных сил заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. Лидер победившей на выборах Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы.

С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов. Эти выступления жестко подавляются военными, применяющими в отношении демонстрантов огнестрельное оружие. 1 апреля Совет Безопасности ООН осудил насилие в отношении мирных протестующих в Мьянме.