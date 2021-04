ЕС обвинил Россию и КНР в блокировании эмбарго ООН на поставки оружия Мьянме

Россия и Китай пресекают попытки СБ ООН принять меры против военной хунты в Мьянме, в частности, ввести оружейное эмбарго, заявил Жозеп Боррель. Эти страны - главные поставщики оружия Мьянме.

По данным ЕС, Москва и Пекин пытаются помешать международному сообществу с единой позиции отреагировать на ситуацию в Мьянме после военного переворота. "Не является неожиданностью, что Россия и Китай срывают попытки Совета Безопасности ООН" принять меры в отношении военной хунты в Мьянме, в частности, ввести эмбарго на экспорт оружия, написал в воскресенье, 11 апреля, в своем блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. При этом он указал, что Россия является вторым важнейшим поставщиком оружия Мьянме после Китая.

The latest military crackdown in #Myanmar shows the urgency to act. While we are pursuing sanctions and robust diplomacy, geopolitical competition is clearly hindering efforts to restore democracy. Read my blog post on what the EU can do with its partners: https://t.co/gDr4NpwJ96 pic.twitter.com/kSpthSDwjU