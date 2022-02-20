ЕС обвинил Россию в дезинформации о ситуации в Донбассе

В Евросоюзе осуждают развертываемую российской стороной кампанию по манипулированию информацией с целью создать повод для нападения на Украину. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

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Евросоюз наблюдает за активизацией усилий Москвы по "манипулированию" информацией с целью использовать инсценированные события в качестве предлога для военной эскалации в Украине, предостерег в субботу, 20 февраля, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС крайне обеспокоен тем, что инсценированные события… могут быть использованы в качестве предлога для возможной военной эскалации", — говорится в заявлении Борреля, распространенном внешнеполитической службой ЕС.

"ЕС также наблюдает активизацию усилий по манипулированию информацией в поддержку таких целей", — указал далее он.

Предостережение главы европейской дипломатии прозвучало после того, как российские государственные СМИ опубликовали сообщения о подготовке наступления Украины в Донбассе.

ЕС не верит утверждениям о наступлении Украины в Донбассе

"ЕС не видит оснований для обвинений, исходящих из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, о возможном нападении со стороны Украины", — говорится в заявлении Борреля в ответ на утверждения российских СМИ, обвиняющих Киев в подготовке наступления на повстанческие анклавы в Донецкой и Луганской областях.

В связи с этим Боррель указал, что ЕС полностью поддерживает деятельность наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине, и добавив, что они "играют ключевую роль" в проверке фактов на местах и в усилиях по деэскалации.

Боррель приветствует сдержанную позицию Киева

Глава европейской дипломатии также выразил обеспокоенность в связи с резким увеличением случаев нарушений режима прекращения огня, зафиксированных ОБСЕ на территории между позициями сепаратистов и вооруженных сил Украины.

В своем заявлении Боррель приветствовал занятую украинской стороной "позицию сдержанности перед лицом продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации".

В свою очередь страны-члены ЕС и Соединенные Штаты заявили о том, что, по их мнению, Москва стремится создать предлог для нападения на Украину, фальсифицируя инциденты с применением насилия на местах и распространяя заведомо ложную информацию. Как заявил в пятницу президент США Джо Байден, он "уверен", что Россия совершит новое вторжение в Украину в ближайшие дни. На наличие всех признаков того, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину, указал в субботу в эфире немецкого телеканала ARD и генсек НАТО Йенс Столтенберг.