ЕС объявил о соглашении между властями и оппозицией Грузии

Глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что правящая и оппозиционные партии Грузии подписали предложенное Брюсселем соглашение. Вчера, 18 апреля, господин Мишель предложил новый документ по выходу из политического кризиса в стране. Помимо примирения сторон он предполагает амнистию для всех, кто проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года.

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"Соглашение в Грузии. Поздравляем политических лидеров с подписанием сделки по выходу из нынешнего кризиса. Вы ставите интересы людей на первое место и даете восторжествовать демократии",— написал господин Мишель в Twitter.

Вчера, 18 апреля, господин Мишель предложил провести в 2022 году досрочные парламентские выборы в случае, если на предстоящих осенью выборах в местные органы власти правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" наберет менее 43% голосов. Политический кризис в Грузии длится полгода. В ноябре оппозиция отказалась признавать итоги осенних парламентских выборов. Последние переговоры по выходу из кризиса прошли в марте при посредничестве представителя главы Евросовета Кристиана Даниэльсона. Они не увенчались успехом.