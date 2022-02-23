ЕС официально ввел санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Евросоюз окончательно утвердил пакет санкций за признание Россией сепаратистских ДНР и ЛНР. Он включает экономические и финансовые меры, а также санкции против рекордно длинного списка лиц.

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Совет Евросоюза окончательно утвердил пакет санкций за признание Россией "независимости" сепаратистских формирований в Донбассе. Правительства всех 27 стран организации в среду, 23 февраля, дали свое добро на ограничительные меры. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Текст юридического решения о санкциях пока не опубликован в Официальном вестнике ЕС, но это произойдет на протяжении часов.

Почти весь состав Госдумы под санкциями ЕС

Принятый пакет, в частности, включает персональные санкции. В список попали все депутаты Госдумы, проголосовавшие за обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР, — всего 351 человек. Кроме них, там оказались еще 27 физических и юридических лиц. Это члены правительства РФ, причастные к незаконным решениям, олигархи, поддерживающие операции в Донбассе, высшие офицеры, "играющие роль во вторжении и дестабилизации". Их имена станут известны после публикации официального списка, но, по данным СМИ, среди них есть министр обороны России Сергей Шойгу.

Таким образом, список лиц, против которых сейчас вводят санкции оказался длиннее, чем перечень, который постоянно расширялся с 2014 года. До сих пор в нем значились 193 физических и 48 юридических лиц.

Все активы подсанкционных лиц на территории Евросоюза замораживаются. Кроме того, резидентам ЕС запрещено предоставлять им средства. А когда речь идет о физических лицах, то им также запрещено въезжать на территорию Евросоюза.

Финансовые санкции в отношении России

В санкционном списке оказались и банки, финансирующие военную деятельность России в Донбассе. По данным СМИ, это, в частности, государственная корпорация развития "ВЭБ" (ранее Внешэкономбанк).

Также в ЕС усилили секторальные финансовые санкции. Речь идет об ограничении доступа российского государства и правительства к финансовым рынкам и услугам ЕС.

Сепаратисты в Донбассе не смогут торговать с ЕС

Отдельные санкции, подобные крымским, касаются сепаратистских формирований ДНР и ЛНР в Донбассе. В частности, ЕС запретил импорт товаров оттуда, ограничил инвестиции в эти районы Донецкой и Луганской областей. Нельзя будет поставлять туда и некоторые категории товаров из Евросоюза.

Эти санкции ЕС утвердил в рекордные сроки. О решении Путина признать сепаратистские формирования в Донбассе стало известно вечером 21 февраля, уже после заседания Совета ЕС. 22 февраля главы МИД стран Евросоюза собрались на экстренное заседание в Париже, где дали политическое согласие на пакет ограничительных мер. Окончательно его утвердили после обеда 23 февраля.

Россия признала ДНР и ЛНР

Россия вечером 21 февраля признала сепаратистские ДНР и ЛНР. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что независимость данных образований признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой уже сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.

Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. На Западе опасаются военной эскалации конфликта. Европейский Союз, Великобритания, США приняли решение о новых санкциях в отношении России, за ними намерены последовать Япония и Австралия.