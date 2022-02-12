ЕС отказался закрывать диппредставительства на Украине
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Евросоюз отказался закрывать свои диппредставительства на Украине, они продолжат работать в Киеве. Об этом сообщил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, текст его заявления опубликован на сайте дипломатической службы.

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"ЕС и его государства-члены координируют свои действия с учетом текущих угроз Украине. Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать для поддержки граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями", — говорится в тексте декларации.

По словам Борреля, присутствие сотрудников дипмиссий и рекомендации для поездок европейских граждан могут быть пересмотрены в случае необходимости с учетом ситуации в сфере безопасности.

Ранее стало известно, что около 20 стран рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за опасений военного конфликта. В список вошла часть стран Евросоюза, в том числе Латвия, Греция, Нидерланды, Черногория, Эстония, Бельгия, Германия и Литва.

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