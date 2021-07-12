ЕС поможет Литве сдержать мигрантов на границе с Беларусью

Агентство Frontex направит в Литву дополнительных пограничников, патрульные машины и специально обученных офицеров для собеседований с мигрантами и разоблачения преступных сетей.

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"Ситуация на границе Литвы с Беларусью продолжает вызывать беспокойство", поэтому необходимо как можно скорее вмешаться в обстановку на этой внешней границе ЕС", — заявил в понедельник, 12 июля, директор Frontex Фабрис Леггери.

В частности, Frontex направит дополнительное число пограничников, патрульные машины и специально обученных офицеров для собеседований с мигрантами и разоблачения преступных сетей. По данным агентства dpa, в настоящее время совместно с литовскими пограничниками работают шесть офицеров Frontex. Леггери не уточнил сколько именно сотрудников будет направлено в помощь Литве. Изначально это число, по оценкам Вильнюса, должна было увеличиться до 30, а сейчас, как считают в Литве, — до 60 офицеров.

Правящий Беларусью Александр Лукашенко уже неоднократно угрожал ЕС открыть пункты пропуска на границе для беженцев из зон боевых действий в качестве ответной меры на санкции, введенные Брюсселем против Минска. Особая нагрузка в этом случае падает на Литву, у которой почти 680 км общей границы с Беларусью. Как сообщает агентство BNS со ссылкой на данные Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), с начала нынешнего года на участке литовско-белорусской границы задержаны в общей сложности 1634 нелегальных мигранта — в 20 раз больше, чем в 2020-м. Только за последние сутки границу пытались пересечь 60 беженцев.