ЕС предложил проект соглашения о возрождении "ядерной сделки" с Ираном

Подробности предложения за авторством главы европейской дипломатии Жозепа Борреля не раскрываются, однако его получение подтвердили в США и Иране. Подписанное в 2015 году соглашение перестало работать после того, как по инициативе Дональда Трампа из сделки вышли США.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник 26 июля заявил, что представил проект возвращения к "ядерной сделке" с Ираном, заключенной в 2015 году. Об этом сообщает Reuters.

"Я передал текст, в котором в мельчайших подробностях рассматривается отмена санкций, а также "ядерные" шаги, необходимые для восстановления СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий, т.е. сделки 2015 года — Ред.)", — приводит агентство слова Борреля.

Подробности плана Борреля не уточняются, однако глава европейской дипломатии, как и многие его коллеги ранее, призвал как можно скорее восстановить действие соглашения с Тегераном. "Если сделка будет отклонена, мы рискуем столкнуться с опасным ядерным кризисом на фоне возможного усиления изоляции Ирана и его народа", — признался Боррель.

Получение проекта подтвердили в Иране и США.

Подписанное в 2015 году соглашение предполагало, что Тегеран ограничит свою ядерную программу (западные страны опасались, что она завершится разработкой оружия) в обмен на снятие экономических санкций. Спустя три года президента США Дональд Трамп отказался от сделки и ввел новые жесткие санкции против Ирана. Вскоре ближневосточная страна начала нарушать обязательства, прописанные в соглашении.