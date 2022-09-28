ЕС предложил восьмой пакет санкций против РФ, США также готовят новые санкции

Европейский союз предложил уже восьмой пакет санкций против РФ. Он будет включать в себя новые запреты на импорт российских продуктов и на экспорт технологий и услуг из ЕС. Европейцам запретят возглавлять российские компании. Кроме того, страны "большой семерки" решили ввести потолок цен на российскую нефть, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

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По словам Жозепа Борреля, новые санкции Евросоюза будут направлены на 1300 физических лиц и организаций. Дополнительные санкции вводятся против тех, кто оккупирует территории в Херсонской, Запорожской областях Украины, кто занимался организацией псевдореферендумов, а также тех, кто задействован в мобилизации. Таким образом, санкции теперь будут распространяться на все оккупированные территории, а не только на Крым и "народные республики" Донбасса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности подчеркнул, что "референдумы" не будут признаны, Брюссель продолжит поддерживать Украину.

В свою очередь, администрация США работает над подготовкой нового пакета экономических санкций против Москвы, пишет The Wall Street Journal. По словам американских чиновников, на которые ссылается газета, потенциальные объекты штрафных мер — финансовые учреждения, имеющие решающее значение для экономики страны, в том числе Российское агентство по страхованию вкладов Национальная система платежных карт, или система электронных денежных переводов "Мир". По данным собеседников издания, Вашингтон подозревает, что Москва использует эти учреждения для обхода западных санкций.

Кроме того, рассматривается возможность введения санкций в отношении Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, а также отключения большего числа российских банков от системы SWIFT, введения экспортного контроля на более широкий спектр товаров, и введения санкций против большего числа госкомпаний, отмечает WSJ.