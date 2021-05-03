ЕС предупредил Россию о возможном ответе на список "недружественных стран"

Брюссель назвал политически мотивированным решение России о санкциях, под которые попал в том числе председатель Европарламента. ЕС также считает, что список "недружественных стран" негативно отразится на отношениях с Москвой, сообщает rbc.ru.

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Список "недружественных стран", который составляет Москва, отразится на ее отношениях с Брюсселем, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, опубликованом по итогам беседы с постоянным представителем России при ЕС Владимиром Чижовым.

3 мая Чижова вызвали генсекретарь Еврокомиссии Илзе Юхансоне и генсекретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино. В разговоре они подняли тему высылки чешских дипломатов из России и ее мер против так называемых недружественных государств, "выразив серьезную озабоченность тем, как эти действия повлияют на двусторонние отношения". Государства-члены ЕС также осудили решение Москвы ввести санкции против европейских чиновников, назвав их политически мотивированными. В заявлении говорится, что Брюссель "оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер".

Чижов дал европейским дипломатам пояснения о санкционных мерах Москвы. Они обсудили двусторонние отношения и "выразили сожаление в связи с усилившейся в последнее время тенденцией к их ухудшению", отмечается в коммюнике. В постпредстве также указали, что Россия готова к "выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге" с Евросоюзом.

Решение об ограничениях в отношении "недружественных государств" было принято после того, как сразу несколько стран по разным причинам объявили о высылке российских дипломатов. Первыми стали США, которые выслали десять дипломатических сотрудников в рамках новых санкций против Москвы. Поводом для новых мер стали попытки вмешаться в выборы и причастность к хакерским атакам на инфраструктуру США, в которых Вашингтон обвинил Россию.

Латвия объявила персоной нон грата одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией, еще одного посольского работника выслала Эстония и двух — Литва. В ответ Россия запретила въезд председателю Европарламента Давиду Сассоли и еще семи гражданам Евросоюза. Среди них — председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш и директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш.