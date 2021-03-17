ЕС принял постановление о борьбе с террористическим контентом в интернете
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Совет ЕС принял во вторник, 16 марта, постановление, направленное против "распространения террористического контента онлайн". Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа Евросоюза.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В соответствии с нововведением компетентные органы государств-членов ЕС получают право предписывать поставщикам услуг удалить террористический контент или отключить доступ к нему во всех странах — участницах ЕС. "Интернет-платформы затем должны будут удалить или отключить доступ к контенту в течение одного часа", — говорится в постановлении Евросоюза.

Правило будет применимо ко всем провайдерам, предоставляющим услуги на территории ЕС — вне зависимости от того, находится ли их штаб-квартира в одном из государств сообщества или нет.

Четкое определение "террористического контента"

Кроме того, Брюссель предоставляет четкое определение для того, что следует считать "террористическим контентом" — в интересах полного соблюдения основных прав и свобод. Наконец, новое законодательство включает в себя эффективные средства правовой защиты как пользователей, чей контент был удален, так и поставщиков услуг, которые могут подать жалобу.

Новые правила должны вступить в силу с 2022 года.

Ранее, в 2018 году занимавший пост еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиан Кинг говорил, что интернет-концерны, — такие как Facebook, Twitter и Google, — обяжут оперативно идентифицировать записи, которые могут иметь отношение к терроризму.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

5

Source

Deutsche Welle

Tags

Брюссель Евросоюз
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту