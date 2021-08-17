ЕС признал победу "Талибана" в Афганистане

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал необходимость диалога с талибами после их разгрома правительственной армии, которую поддерживали ЕС и США

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Группировка "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) одержала победу в Афганистане, а поэтому Евросоюзу придется вести с ней диалог, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Нам потребуется выстраивать диалог с властями, находящимися в Кабуле, кто бы они ни были. "Талибан" победил в войне, и нам придется вести с ними диалог", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

В частности, ЕС требуется обсудить с талибами вопросы, связанные с вывозом из страны граждан европейских стран и афганцев, которые осуществляли помощь западным странам в ходе развернутой ими в 2001 году военной кампании. "Я направлю [в Афганистан] делегацию для переговоров с талибами для урегулирования практических вопросов", — заявил Боррель.

Отвечая на вопрос о том, изменился ли "Талибан" со времени начала военной кампании Запада в Афганистане, Боррель ответил, что пока не может делать окончательные выводы на этот счет. "Они [талибы] выглядят как и раньше, но лучше говорят по-английски", — пошутил дипломат.

Помимо установления контактов с талибами, Боррель назвал две другие цели Евросоюза в Афганистане. Первая из них — вывезти из страны своих граждан и помогавших Западу афганцев, если те этого захотят. "Наша первая задача — эвакуировать и создать безопасные условия для находящихся в стране европейских граждан и афганских граждан, которые работали с нами в течение 20 лет и которые хотят покинуть страну", — сказал глава европейской дипломатии. Еще одна задача — не допустить возникновения нового миграционного кризиса из-за ситуации в Афганистане, добавил дипломат.

Говоря об уроках, извлеченных из поражения афганского правительства, Боррель признал: государственность не может быть создана извне, а может быть построена только самими гражданами конкретной страны. По словам дипломата, хотя Западу удалось одолеть "Аль-Каиду" (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане, США и страны ЕС не добились успеха в создании в стране современного государства.

Боррель отметил, что был удивлен тем, как легко талибам удалось взять верх над армией Афганистана, на укрепление которой было потрачено много денег и времени. "Несмотря на беспрецедентные объемы ресурсов, которые были задействованы [для помощи бывшему правительству Афганистана], все это принесло минимальные результаты с точки зрения создания афганской государственности и укрепления военных сил [в стране]", — признал дипломат. "Нам стоит признать совершенные нами ошибки", — заключил Боррель.