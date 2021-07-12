ЕС продлил экономические санкции против России
Foto: DELFI

Европейский союз продлил на полгода экономические санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

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Санкции останутся в силе до 31 января 2022 года. Сообщается, что решение было принято по итогам оценки выполнения минских соглашений. "В свете того, что эти соглашения не выполняются Россией в полном объеме, лидеры ЕС единогласно приняли решение о продлении экономических санкций, действующих в отношении страны", — говорится в заявлении.

О том, что лидеры стран ЕС решили продлить антироссийские экономические санкции еще на шесть месяцев, стало известно в конце июня. Сообщалось, что стороны признали отсутствие значимого прогресса по реализации минских договоренностей и указали на "тревожные события на границе Украины и России", в результате чего единогласно выступили за продление ограничений против России.

Евросоюз ввел экономические санкции против России 31 июля 2014 года, обвинив Москву в дестабилизации ситуации на Украине. В марте 2015 года Совет ЕС принял решение увязать срок действия ограничений с выполнением Россией минских договоренностей. С тех пор санкции регулярно продлеваются на полгода. Москва, в свою очередь, подчеркивает, что не является стороной конфликта на востоке Украины.

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Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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